Capuano replica ancora a Pepe: “Ha tradito Mastella e Del Vecchio e ne va fiero” (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti “Fausto Pepe con la sua risposta non ha fatto altro che confermare le mie riflessioni sul suo percorso di tradimenti politici a Mastella e non solo…”. Così Antonio Capuano, consigliere comunale di Noi Campani, a proposito del botta e risposta con l’ex sindaco di Benevento. “Certo, è abbastanza singolare che ci si senta orgoglioso per i tradimenti realizzati. Probabilmente, quando diventa un modus operandi, ci si cala nella parte sentendosi nel giusto”, aggiunge ancora Capuano che prosegue: “Essere fiero di aver tradito Mastella, che lo ha politicamente creato, e in un momento difficile, denota la pochezza umana; aver tradito Raffaele Del Vecchio, alle ultime Comunali, rappresenta un ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 20 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti “Faustocon la sua risposta non ha fatto altro che confermare le mie riflessioni sul suo percorso di tradimenti politici ae non solo…”. Così Antonio, consigliere comunale di Noi Campani, a proposito del botta e risposta con l’ex sindaco di Benevento. “Certo, è abbastanza singolare che ci si senta orgoglioso per i tradimenti realizzati. Probabilmente, quando diventa un modus operandi, ci si cala nella parte sentendosi nel giusto”, aggiungeche prosegue: “Esseredi aver, che lo ha politicamente creato, e in un momento difficile, denota la pochezza umana; averRaffaele Del, alle ultime Comunali, rappresenta un ...

infoitinterno : Pepe replica a Capuano: 'Io fiero di non avere padrini e di non dover dire grazie a nessuno' - infoitinterno : Pepe replica a Capuano: 'Fiero di aver fatto tante cose nella mia vita politica e non' - zazoomblog : Pepe replica a Capuano: “Io fiero di non avere padrini e di non dover dire grazie a nessuno” - #replica #Capuano:… -

Ultime Notizie dalla rete : Capuano replica Capuano replica ancora a Pepe: "Ha tradito Mastella e Del Vecchio e ne va fiero" anteprima24.it Pacificatori%2C+cercasi

Se quella attuale è l’unica maggioranza possibile, le sacrosante ragioni per non romperla sono le stesse per ricucirla.. Non solo; rende noto il contenuto della telefonata, subito preda di giornali e ...

Pepe replica a Capuano: ‘Fiero di aver fatto tante cose nella mia vita politica e non’

“ Siamo ovviamente diversi io e Capuano. Io infatti sono fiero di non avere padrini politici da ringraziare o ai quali essere “grato” per qualcosa. Sono fiero di essere rimasto Sindaco della mia Benev ...

Se quella attuale è l’unica maggioranza possibile, le sacrosante ragioni per non romperla sono le stesse per ricucirla.. Non solo; rende noto il contenuto della telefonata, subito preda di giornali e ...“ Siamo ovviamente diversi io e Capuano. Io infatti sono fiero di non avere padrini politici da ringraziare o ai quali essere “grato” per qualcosa. Sono fiero di essere rimasto Sindaco della mia Benev ...