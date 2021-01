UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di mercoledì 20 gennaio 2021 (Di martedì 19 gennaio 2021) anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda mercoledì 20 gennaio 2021: La notte prima di trasferirsi in Spagna per motivi di lavoro, Alex (Maria Maurigi) prende una clamorosa decisione destinata a sconvolgere Vittorio (Amato D’Auria). Tranquillizzati dai progressi clinici di Leonardo (Erik Tonelli), Serena (Miriam Candurro) e Filippo (Michelangelo Tommaso) intendono contattare i genitori del giovane. Niko (Luca Turco) cerca l’aiuto della sua famiglia per tenere a bada l’invadenza di papà Renato (Marzio Honorato). Ad Angela (Claudia Ruffo) arriva un’inattesa notizia che potrebbe rivoluzionare il suo prossimo futuro. Un POSTO al SOLE: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI) Leggi su tvsoap (Di martedì 19 gennaio 2021)di Unalin onda20: La notte prima di trasferirsi in Spagna per motivi di lavoro, Alex (Maria Maurigi) prende una clamorosa decisione destinata a sconvolgere Vittorio (Amato D’Auria). Tranquillizzati dai progressi clinici di Leonardo (Erik Tonelli), Serena (Miriam Candurro) e Filippo (Michelangelo Tommaso) intendono contattare i genitori del giovane. Niko (Luca Turco) cerca l’aiuto della sua famiglia per tenere a bada l’invadenza di papà Renato (Marzio Honorato). Ad Angela (Claudia Ruffo) arriva un’inattesa notizia che potrebbe rivoluzionare il suo prossimo futuro. Unal: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da QUI)

