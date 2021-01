Franco Morbidelli, il sogno infranto della Yamaha ufficiale (Di lunedì 18 gennaio 2021) Franco Morbidelli sarà l’unico pilota Yamaha a non avere a disposizione una M1 ufficiale per il Mondiale MotoGP 2021. Nella passata edizione del Mondiale MotoGP, il pilota del Team Petronas si era confermato come una vera e propria “rivelazione” conquistando in rimonta il titolo d’onore di vicecampione. Sebbene il 26enne abbia concluso il 2020 come il miglior pilota Yamaha (con 3 vittorie e 5 podi) però, nel 2021 Franco sarà l’unico a non avere a disposizione la Yamaha “Factory”. Il nuovo modello, infatti, sarà fornito solamente ai colleghi Fabio Quartararo, Maverick Vinales e Valentino Rossi. Razali: “Ci abbiamo provato. Avremo modifiche anche per lui” “Quando Franky ha vinto per la prima volta a Misano, è venuto da me e mi ha detto: ‘Razlan, sarebbe sbagliato ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 18 gennaio 2021)sarà l’unico pilotaa non avere a disposizione una M1per il Mondiale MotoGP 2021. Nella passata edizione del Mondiale MotoGP, il pilota del Team Petronas si era confermato come una vera e propria “rivelazione” conquistando in rimonta il titolo d’onore di vicecampione. Sebbene il 26enne abbia concluso il 2020 come il miglior pilota(con 3 vittorie e 5 podi) però, nel 2021sarà l’unico a non avere a disposizione la“Factory”. Il nuovo modello, infatti, sarà fornito solamente ai colleghi Fabio Quartararo, Maverick Vinales e Valentino Rossi. Razali: “Ci abbiamo provato. Avremo modifiche anche per lui” “Quando Franky ha vinto per la prima volta a Misano, è venuto da me e mi ha detto: ‘Razlan, sarebbe sbagliato ...

