“Calenda burinotto, pariolino, figlio di papà”. Lui chiama in diretta e Mastella va via (Di domenica 17 gennaio 2021) Un nuovo siparietto è andato in scena tra il leader di Azione Carlo Calenda e il sindaco di Benevento Clemente Mastella, considerato il “regista” dell’operazione responsabili per salvare il Governo di Giuseppe Conte. Questa volta lo scontro ha avuto come teatro lo studio di “In mezz’ora”, il programma condotto da Lucia Annunziata su Rai 3. In mattinata Calenda, aveva pubblicato un post sui social che recitava: “Comunque anche io ho avuto l’onore di una telefonata del simpatico Clemente. Una roba tipo tu appoggi Conte e il Pd appoggia te a Roma. Scarsa capacità di valutare il carattere degli uomini. O quanto meno il mio. #costruttori del nulla”. Il sindaco di Benevento – presente in studio – viene interpellato sulla telefonata tra lui e il leader di Azione, da quest’ultimo resa nota sui social media. “Telefonate? Io ho ... Leggi su tpi (Di domenica 17 gennaio 2021) Un nuovo siparietto è andato in scena tra il leader di Azione Carloe il sindaco di Benevento Clemente, considerato il “regista” dell’operazione responsabili per salvare il Governo di Giuseppe Conte. Questa volta lo scontro ha avuto come teatro lo studio di “In mezz’ora”, il programma condotto da Lucia Annunziata su Rai 3. In mattinata, aveva pubblicato un post sui social che recitava: “Comunque anche io ho avuto l’onore di una telefonata del simpatico Clemente. Una roba tipo tu appoggi Conte e il Pd appoggia te a Roma. Scarsa capacità di valutare il carattere degli uomini. O quanto meno il mio. #costruttori del nulla”. Il sindaco di Benevento – presente in studio – viene interpellato sulla telefonata tra lui e il leader di Azione, da quest’ultimo resa nota sui social media. “Telefonate? Io ho ...

