Meteo con forti avvezioni gelide in Europa Il punto per l’Italia

Meteo con gelo e neve verso Italia.Uno degli ultimi approfondimenti in tema di Vortice Polare ha evidenziato le similitudini delle dinamiche atmosferiche attuali con quanto accaduto negli inverni del 2004 e del 2013. Due stagioni che, lo ricordiamo, furono caratterizzati da alcune ondate di gelo in Europa. Ovviamente a noi interessa l'Italia, ma per poter stilare un trend stagionale come si deve (stiamo parlando della seconda metà dell'Inverno, per capirci) dobbiamo necessariamente capire quali potrebbero essere le condizioni Meteo climatiche europee. Abbiamo dato un'occhiata alle proiezioni riguardanti la distribuzione dei centri di Alta e Bassa Pressione nei prossimi 20 giorni, così da poterci fare un'idea sui futuri movimenti delle masse d'aria a livello emisferico. Dall'analisi è emerso un elemento sicuramente ...

