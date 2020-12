Affresco di Maurice Ravel | il compositore di Bolèro

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 27 dicembre 2020) Oggi parliamo di un importantissimofrancese,. Con l’affermarsi della sua ricerca musicale, Ravael ha sviluppato uno stile di grande chiarezza, incorporando elementi di modernismo, barocco, neoclassicismo, fino a toccare nelle sue opere successive il jazz., nato il 7 Marzo 1785 nella città basca di Ciboure, in Francia, a pochi chilometri dal confine spagnolo, è stato un notevolee l’autore del brano per orchestra. Nei suoi primi anni di studio del pianoforte,si dimostrò molto portato all’inclinazione musicale. Senza essere un bambino prodigio, era un ragazzo eccezionalmente portato per la musica. I suoi genitori lo incoraggiarono per inviare la domanda per entrare nel più importante ...