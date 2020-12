GF Vip: Zorzi pentito della confessione intima a Malgioglio (Di lunedì 7 dicembre 2020) Tommaso racconta a Zia Malgy che si è innamorato di Francesco, poi alla Ruta dice di essersi pentito di tale confessione, ma poi non può che confermare il tutto alla Orlando: Zorzi in confusione L’uscita di Francesco Oppini ha destabilizzato Tommaso che, prima ha confessato a Malgioglio la cotta, poi si è pentito di tale confessione, per poi confessarla, di nuovo, alla Orlando che dice: “Non ti sentire Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di lunedì 7 dicembre 2020) Tommaso racconta a Zia Malgy che si è innamorato di Francesco, poi alla Ruta dice di essersidi tale, ma poi non può che confermare il tutto alla Orlando:in confusione L’uscita di Francesco Oppini ha destabilizzato Tommaso che, prima ha confessato ala cotta, poi si èdi tale, per poi confessarla, di nuovo, alla Orlando che dice: “Non ti sentire Articolo completo: dal blog SoloDonna

Notiziedi_it : Tommaso Zorzi come Freddie Mercury sotto la pioggia al Grande Fratello Vip | Video Mediaset - Notiziedi_it : Pierpaolo Pretelli e Tommaso Zorzi nell’interpretazione di “Shallow” al Grande Fratello Vip | Video Mediaset - infoitcultura : GF Vip, Oppini rompe il silenzio: Tommaso Zorzi “terrorizzato” dalla sua reazione (FOTO) - zazoomblog : Grande Fratello Vip 5: Giacomo Urtis ha una cotta per Tommaso Zorzi? (video) - #Grande #Fratello #Giacomo #Urtis - AlessiofFratini : RT @chiara_cucc: GF VIP 5, edizione straordinaria, written, directed owned by Tommaso Zorzi, con la partecipazione di Stefania Orlando.… -