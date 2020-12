Strage San Marco in Lamis, ergastolo al basista. Emiliano: “Condanna restituisce giustizia” (Di martedì 1 dicembre 2020) BARI – “Il 9 agosto 2017 a San Marco in Lamis venivano uccisi Luigi e Aurelio Luciani, due fratelli agricoltori, due padri di famiglia, due onesti lavoratori, uccisi perché testimoni involontari di un’esecuzione mafiosa. Ieri sera la Corte d’Assise di Foggia ha condannato alla pena dell’ergastolo uno degli autori della strage, accogliendo così le richieste della Procura distrettuale antimafia e della Regione Puglia costituita parte civile”. Lo scrive sui social il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano commentando la sentenza emessa ieri con cui è stato condannato all’ergastolo Giovanni Caterino, accusato di essere stato il basista della banda che determinò la morte anche del boss Mario Luciano Romito e di suo cognato Matteo del Palma e due agricoltori Aurelio e Luigi Luciani. Con la Regione Puglia anche il Comune di San Marco in Lamis e l’associazione Libera, si sono costituiti parte civile nell’ambito del processo assieme ai familiari delle vittime. Leggi su dire (Di martedì 1 dicembre 2020) BARI – “Il 9 agosto 2017 a San Marco in Lamis venivano uccisi Luigi e Aurelio Luciani, due fratelli agricoltori, due padri di famiglia, due onesti lavoratori, uccisi perché testimoni involontari di un’esecuzione mafiosa. Ieri sera la Corte d’Assise di Foggia ha condannato alla pena dell’ergastolo uno degli autori della strage, accogliendo così le richieste della Procura distrettuale antimafia e della Regione Puglia costituita parte civile”. Lo scrive sui social il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano commentando la sentenza emessa ieri con cui è stato condannato all’ergastolo Giovanni Caterino, accusato di essere stato il basista della banda che determinò la morte anche del boss Mario Luciano Romito e di suo cognato Matteo del Palma e due agricoltori Aurelio e Luigi Luciani. Con la Regione Puglia anche il Comune di San Marco in Lamis e l’associazione Libera, si sono costituiti parte civile nell’ambito del processo assieme ai familiari delle vittime.

infoitinterno : Ergastolo al basista della strage di San Marco. Il sindaco Merla: 'Primo importante passo sulla strada della verità' - Today_it : L'ergastolo a Giovanni Caterino per la strage di San Marco in Lamis: 'La giustizia esiste, abbracceremo i nostri fi… - Chancione : @Soppressatira @enzofilia La strage di San Valentino! - micheleemiliano : La Corte d’Assise di Foggia ha condannato all'ergastolo uno degli autori della strage di San Marco in Lamis, in cui… - zazoomblog : Ergastolo per Giovanni Caterino unico autore della strage di mafia di San Marco in Lamis - #Ergastolo #Giovanni… -