AUSTRALIA | improvvisamente 45°C sino alle coste

(Di sabato 28 novembre 2020) Meteocon ondata di caldo record. Sydney è stata asfissiata dall’ondata di caldo che in città ha raggiunto i 42°C. La città dovrebbe subire un’altra terribile giornata domenica, con un massimo di 39 gradi previsto in città. “Stiamo vivendo una forte ondata di caldo, e ci aspettiamo che questa ondata continui anche domani”, ha detto ieri Jane Golding, del Bureau of Meteorology, avvertendo Sydney di prepararsi per una “notte rovente”. La signora Golding ha detto che è probabile che alcuni luoghi nell’entroterra raggiungano la temperatura notturna di novembre più calda mai registrata. Nell’entroterra del NSW ci aspettiamo circa 45 gradi oggi e domani. Molto probabilmente anche nei prossimi due giorni ci sarà serie di record di caldo diurni. Ma ci sono alcune buone notizie: una perturbazione giungerà domani, quindi quei venti da nord-ovest lungo la costa ...