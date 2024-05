Il Clandestino | anticipazioni ultima puntata di martedì 14 maggio 2024

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di lunedì 13 maggio 2024) Edoardo Leo ne Il(US Rai) Le indagini di Luca Travaglia, ex poliziotto diventato per caso detective privato, sono al centro de Il, la nuova fiction di Rai1 con Edoardo Leo suddivisa in dodici episodi (e sei serate). Scopriamo quindi cosa succederà diinattraverso le nostre. Travaglia e il terrorismo S1 E11 – Le Tre Mogli (1^ parte): Travaglia è infiltrato nella sicurezza per seguire un uomo d’affari, sospettato di finanziare una cellula terroristica a cui pare appartenesse Khadija. Il caso potrebbe far luce sulla donna. Luca vicino a scoprire cosa è successo con Khadija S1 12 – Le Tre Mogli (2^ parte) : Il contatto della cellula è una vecchia conoscenza di Luca: se arrestato, sarebbe una ghiotta occasione per avere risposte alle domande mai ...