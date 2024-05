La Virtus si concede il bis e batte ancora Tortona

(Di lunedì 13 maggio 2024) Bologna, 13 maggio 2024 – Lail bis per 83-77 e nel quarto di finale che la vede contrapposta a, si porta avanti 2-0. La formazione di Luca Banchi sfrutta a dovere le due sfide davanti al pubblico della Segafredo Arena e mette una seria ipoteca sul passaggio alla semifinale.Sfida non bellissima, con un primo tempo dove si fanno sentire le scorie di gara 2 e decisa nella ripresa quando i bianconeri alzano ancor di più i toni della propria difesa e trovano punti importanti soprattutto da Mickey e da capitan Belinelli e da un Cordinier decisivo nel finale.A meno di 48 ore di distanza da gara 1, si ripresentano le stesse formazioni in campo, con Banchicostretto a fare a meno di Toko Shengelia e che presenta lo starting-five con Hackett, Cordinier, Belinelli, Mickey e Dunston. L’inizio di ...

