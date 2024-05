Guy Ritchie sta sviluppando il nuovo film Wife and Dog

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 13 maggio 2024) Black Bear ha svelato che il regista Guysta occupandosi dello sviluppo di unintitolatoand Dog. Guyè al lavoro sullo sviluppo di unintitolatoand Dog, progetto che Black Bear presenterà al Mercato del festival di Cannes. L'apprezzato fillmaker ha recentemente realizzato la serie The Gentlemen per Netflix e l'action comedy The Ministry of Ungentlemanly Warfare. Unprogetto Il regista Guynon sembra aver intenzione di concedersi dalle pause dal lavoro: attualmente è in produzione il suoFountain of Youth, prodotto per Apple, mentre In The Grey è nella fase di post-produzione. Attualmente non sono stati svelati i ...