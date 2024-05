Piano sociale Roma – Oggi al Centro Sarina Nathan di Trastevere - un incontro con le comunità di migranti e rifugiati 

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di lunedì 13 maggio 2024) Ventisei rappresentanti di nazionalità differenti si sono riuniti, presso il “” a, nell’ambito del percorso avviato dall’assessorato alle Politiche Sociali e alla Salute diCapitale per arrivare alla stesura del nuovocittadino. In collaborazione con l’ UNHCR, agenzia ONU per i rifugiati, è stato organizzato unper ascoltare e confrontarsi con le persone titolari di protezione internazionale e temporanea, richiedenti asilo e. Tre tavoli per affrontare e discutere su tre temi specifici: cittadinanza, giovani e accesso ai servizi. “Unmolto utile – spiega l’assessora alle Politiche Sociali e alla Salute Barbara Funari – per ...