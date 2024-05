Gli embrioni umani | l’asimmetria nella formazione del corpo

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di lunedì 13 maggio 2024) Uno studio recente rivela chegioca un ruolo crucialedelumano fin dalle prime fasi dello sviluppo embrionale. Questa scoperta potrebbe avere implicazioni importanti per le tecniche di fecondazione in vitro (IVF). Un’importante scoperta per la scienza Le ricerche evidenziano che già dalla prima divisione dell’ovulo fecondato le cellule embrionali iniziano a seguire percorsi destinati a diversi ruoli nelumano completo, aprendo nuove prospettive di studio nello sviluppo fetale. Il biologo Ali Brivanlou, della Rockefeller University di New York, sottolinea l’importanza di questa scoperta e il suo potenziale impatto clinico nel campo della riproduzione assistita. L'articolo proviene da News Nosh.