Fiorentina - ribaltone col Monza Carboni solo apparizione

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 13 maggio 2024) Nella prima partita dopo aver raggiunto la finale di UEFA Europa Conference League laribalta da 0-1 a 2-1 il. Per, prestito Inter, nove minuti più recupero. IL SORPASSO – Dopo aver preso una nuova finale europea, lava avanti anche in Serie A. Lo fa ribaltando il, col 2-1 che permette di scavalcare il Napoli all’ottavo posto. Ad andare in vantaggio per primi sono i brianzoli, al 9’ con un pallone messo in mezzo da Dany Mota per la deviazione di testa di Milan Djuric. Il centravanti bosniaco dà così continuità alla doppietta di nove giorni fa contro la Lazio. Ma la reazione rellaarriva, al 32’: gran cross da destra di Antonin Barak a pescare sul secondo palo Nicolas Gonzalez, pure lui a segno di testa. L’argentino va così in doppia ...