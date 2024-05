Mantova - tir travolge un furgone con a bordo nove persone sull’A22 | due morti e sette feriti

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 13 maggio 2024) Grave incidente sull’autostrada del Brennero A22, nel territorio comunale di, dove un tir si è scontrato con undel quale viaggiavanodi nazionalità indiana. Il bilancio è di due. L’incidente è avvenuto poco prima delle 18 di lunedì sulla corsia sud dell’autostrada. Ilè stato sbalzato sul prato laterale e si è ribaltato. Le vittime avevano di 32 e 64 anni. Altreche si trovavano adelsono rimaste ferite di cui due in modo grave, trasportate in eliambulanza negli ospedali di Parma e di Brescia. Illeso il conducente del mezzo pesante. Per consentire i soccorsi è stato anche ...