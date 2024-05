(Di lunedì 13 maggio 2024) Non c'è più nessun azzurro nel tabellone maschile: l'ultimo rimasto fino a oggi,, è stato sconfitto in tre set dal cileno Nicolas Jarry

“Finché c’è lo 0.1% di possibilità di raggiungere un risultato, perché smettere di sognare ?“. Se lo sarà detto spesso Stefano Napolitano nella sua testa, dovendo fare appello alla propria forza interiore per superare infortuni in serie, che ...

“ Stefano , Stefano , Stefano , Stefano ”. Il coro sul Pietrangeli è tutto per Stefano Napolitano . È un istante cruciale del secondo set contro il diciannovenne cinese Shang, un (forte) rappresentante della Next Gen ATP. Stefano ha perso un primo set ...

Internazionali: Napolitano 'deluso, ma so che posso competere' - Internazionali: napolitano 'deluso, ma so che posso competere' - "Sono venuto per competere. Ero deluso perché la partita era vicina, ho avuto occasioni nel terzo di farla girare dalla mia parte e ho pagato pochi punti sul break. Succede ma vederlo vicino e poi per ...

Internazionali di Roma senza italiani: eliminato anche Stefano Napolitano - Internazionali di Roma senza italiani: eliminato anche stefano napolitano - Non c'è più nessun azzurro nel tabellone maschile: l'ultimo rimasto fino a oggi, stefano napolitano, è stato sconfitto in tre set dal cileno Nicolas Jarry ...

Ora comincia la nuova vita di Stefano Napolitano - Ora comincia la nuova vita di stefano napolitano - Il napolitano in maglietta e traghette, che di nome fa stefano, oggi dà il possibile per approdare agli ottavi di finale. Paga lo scotto, nel primo set, di ritrovarsi sulle spalle la responsabilità ...