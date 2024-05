Conte - parla il vice Stellini | 'Milan deve colmare il gap con l'Inter | lui è perfetto No al super budget E Leao gli piace'

(Di lunedì 13 maggio 2024) Antonioaspetta la chiamata giusta. Ildell`allenatore pugliese, Cristian, hato in esclusiva ai microfoni di QSVS,...

Stellini: "Nessuno ha mai scartato Leao, Lukaku fu la scelta giusta. Conte-Milan C'è un gap dall'Inter...." - Stellini: "Nessuno ha mai scartato Leao, Lukaku fu la scelta giusta. conte-Milan C'è un gap dall'Inter...." - Così Cristian Stellini, storico vice di Antonio conte, parlando in esclusiva con TeleLombardia. Perché avete preso Lukaku e non Leao quando eravate all'Inter "Quale era la scelta giusta Quella che ...

Conte-Milan, Stellini: “Può colmare gap”. Poi replica ad Ausilio su Leao - conte-Milan, Stellini: “Può colmare gap”. Poi replica ad Ausilio su Leao - Come prevedibile, la sua intervista è stata uno ‘spot’ per Antonio conte, del quale è vice da diversi anni. Per il tecnico salentino la soluzione più concreta resta il Napoli, anche se nelle ultime ...

Conte, lo storico vice: “Ha sempre preso squadre in crisi! Ci saranno novità tattiche” - conte, lo storico vice: “Ha sempre preso squadre in crisi! Ci saranno novità tattiche” - Cristian Stellini, storico vice di Antonio conte, ha rilasciato delle dichiarazioni riportate dal giornalista Nicolò Schira sul suo profilo X ...