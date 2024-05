Juve - via alla campagna abbonamenti | prezz - date e fasi Tutto quello che c'è da sapere

(Di lunedì 13 maggio 2024) Non è ancora finita la stagione `23/`24, non si sa ancora chi sarà sulla sua panchina ma lantus si muove per tempo e ha lanciato oggi...

Ranocchia: "Scudetto vinto nel derby ha sapore speciale, l'Inter ha una rosa ineguagliabile, potevo andare alla Juve" - L'ex difensore Andrea Ranocchia ha ricordato come sarebbe potuto andare nella grande rivale dei nerazzurri. Andrea Ranocchia ha parlato dell'Inter attuale ma non solo a Sitiscommesse.com. "L'important ...

Juventus, annuncio di Allegri alla squadra: "Per l'addio si troverà un accordo" - Tra Allegri e la juventus siamo ai titoli di coda, il tecnico ha già parlato anche con la squadra per annunciare la decisione ...

Teun Koopmeiners ancora dominante: i NUMERI in Atalanta-Roma e le ultime di mercato per la Juve - juventus che, come noto, lo ha messo in cima alla lista degli ... 7.3 il "voto" assegnatogli da Sofascore sulla base dei suoi dati della partita di ieri, in cui è rimasto in campo ancora una volta per ...