Fiorentina Monza - Arthur torna al gol | non accadeva da OLTRE TRE ANNI

Sta facendo il giro dei social il video in cui una delle bambine in campo ad accompagnare i giocatori prima del fischio d’inizio di Fiorentina-Monza ha detto per due volte “Juve me**a” mentre veniva inquadrata dalla regia della Lega Serie A. La più ...

LIVE FV, FIORENTINA-MONZA 2-1: FA TUTTO ARTHUR! LA VIOLA LA RIBALTA - LIVE FV, fiorentina-monza 2-1: FA TUTTO ARTHUR! LA VIOLA LA RIBALTA - 87' - monza che prova l'ultimo assalto, la squadra di Palladino non si è mai fatta vedere dalle parti di Terracciano nella ripresa, ma ha alzato notevolmente il ...

Diretta Live Fiorentina Monza: il Monza fatica a costruire occasioni - Diretta Live fiorentina monza: il monza fatica a costruire occasioni - Dopo un ottimo approccio, caratterizzato da gioco ordinato e fraseggi, il monza cala nella seconda parte del match, quando la fiorentina preme per rimediare all'ennesimo testata vincente di Djuric : è ...

Bambina accompagna i giocatori in campo, inquadrata dalle telecamere dice «Juve me..a». È successo in Fiorentina-Monza, tutti i dettagli - Bambina accompagna i giocatori in campo, inquadrata dalle telecamere dice «Juve me..a». È successo in fiorentina-monza, tutti i dettagli - Bambina accompagna i giocatori in campo, inquadrata dalle telecamere dice «Juve me..a». È successo in fiorentina-monza, tutti i dettagli Una bambina in maglia viola, tra i giovanissimi che accompagnan ...