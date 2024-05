La Georgia e l’Ue - popolo più maturo del suo governo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 13 maggio 2024) Roma, 13 maggio 2024 – Quella in atto inè qualcosa di più di una protesta. Ci spiega che una parte di mondo è cambiata e che l’Unione Europea, intesa come istituzioni e società civili, non lo ha ancora capito. Da un mese, nelle strade delle maggiori città del Paese, in primo luogo della capitale Tbilisi, decine di migliaia di persone stanno scendendo in piazza contro una legge che si avvicina pericolosamente a quella adottata in Russia: la legge sui cosiddetti agenti stranieri. Tecnicamente, si vuole impedire a investitori stranieri di detenere più del 20% di imprese editoriali e in altri settori produttivi. Praticamente, il provvedimento è stato visto da una parte della popolazione come un tentativo protezionista, per mettere al riparo lada tutti gli input positivi che deriverebbero da una maggiore apertura verso l’esterno. ...