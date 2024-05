Chi puntano davvero e come stanno per prendersi Genova | ecco il vero piano dei pm

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 13 maggio 2024) A dimettersi e morire, che in politica sono verbi equivalenti, c'è sempre tempo. In favore dell'ex creatura berlusconiana interviene l'attuale capo di Forza Italia. «È una scelta sua, ma Giovanni non deve lasciare, almeno fino al Tribunale del Riesame» dichiara Antonio Tajani a In Mezz'ora, su Rai3. Parole di conforto per Toti, un doge che, soprattutto in questo secondo mandato, ha governato veleggiando in solitaria e tenendo in seconda fila i partiti del centrodestra, che forse per questo non sono così dispiaciuti dall'idea di voltare pagina. E d'altronde, fin da martedì scorso, giorno degli arresti domiciliari, è stata proprio quella di essere abbandonato politicamente una delle maggiori preoccupazioni del governatore, consapevole di non avere padrini politici a Roma, dopo aver lasciato Forza Italia per fondare Cambiamo e quindi confluire in Noi Moderati. Tajani ci vede lungo. Le ...