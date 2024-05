Serie A - quanti punti servono per salvarsi

(Di lunedì 13 maggio 2024) La vittoria dell`Udinese in casa del Lecce ha rimescolato le carte per l`appassionante corsa salvezza. A due giornate dalla fine sappiamo ormai...

La Serie B 2023/2024 si avvicina a conoscere i verdetti di questa stagione. Nel campionato in corso resta inalterato sia il numero delle promozioni (2 dirette e una tramite i play-off) sia quello delle retrocessioni (3 dirette e una passando per i ...

Tutti i numeri sui calciatori prestati dalla varie squadre di Serie A, con delle sorprese al primo e secondo posto Quali sono le squadre di Serie A che hanno più giocatori in prestito in scadenza a giugno? Transfermarkt ha stilato la classifica e ...

Parlando agli azionisti, il CEO Disney Bob Iger ha spiegato cosa aspettarsi dai Marvel Studios d'ora in poi: quando la nuova strategia si assesterà, non vedremo in un anno più di due-tre film e due serie .

Alla Juventus basta un pareggio per 1-1 con la Salernitana già retrocessa per andare in Champions League. Massimo risultato col minimo sforzo. Allegri ha centrato.

Con un video pubblicato sui canali social del Milan, Olivier Giroud ha annunciato l'addio al termine della stagione ...

Tutto quello che sappiamo sul nuovo "brutale" survival game coreano che vedrà studenti lottare per la sopravvivenza ...