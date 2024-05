Perde la vita durante l’allenamento - lutto nello sport italiano

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di lunedì 13 maggio 2024) L’ennesima tragedia colpisce il mondodello. Un incidente in allenamento si trasforma in unincredibile. Il mondo del ciclismo piange Matteo Lorenzi L’ennesima tragedia colpisce il mondo del ciclismo. Un altro incidente mortale che spezza una giovane, quella di Matteo Lorenzi, 17enne dell’US Montecorona, travolto mentre era in allenamento da un furgone. Secondo quanto scrive il sito della Federciclismo, il ragazzo giunto al reparto di rianimazione dell’ospedale Chara di Trento, è deceduto a causa delle ferite riportare.in(AnsaFoto) – Ilveggente.itUna dinamica simile a moltissime altre del genere. Una piaga sociale che continua a mietere vittime. Il ragazzo, intorno alle 15:30 – viene sottolineato – è stato investito da ...