Milan - Stellini su CONTE | La voglia di allenare è tanta

(Di lunedì 13 maggio 2024) Cristian, vice di Antonio, ha parlato del tecnico leccese e delle possibilità che ci sono che torni adCristian, vice di Antonio, è intervenuto a TeleLombardia per analizzare uno dei profili seguiti dalper il dopo Pioli. L’allenatore Cristian, vice di Antonioè intervenuto a TeleLombardia per analizzare uno dei

Conte-Milan, Stellini: “Può colmare gap”. Poi replica ad Ausilio su Leao - conte-Milan, stellini: “Può colmare gap”. Poi replica ad Ausilio su Leao - Lui guarda al progetto. Ha lasciato sempre squadre più mature e forti con giocatori migliorati” A ‘Top Calcio’ ha parlato Cristian stellini. Come prevedibile, la sua intervista è stata uno ‘spot’ per ...

Conte, lo storico vice: “Ha sempre preso squadre in crisi! Ci saranno novità tattiche” - conte, lo storico vice: “Ha sempre preso squadre in crisi! Ci saranno novità tattiche” - Cristian stellini, storico vice di Antonio conte, ha rilasciato delle dichiarazioni riportate dal giornalista Nicolò Schira sul suo profilo X ...

Stellini: "Nessuno ha mai scartato Leao all'Inter, Lukaku fu la scelta giusta. Conte Lascia un patrimonio in ogni club" - stellini: "Nessuno ha mai scartato Leao all'Inter, Lukaku fu la scelta giusta. conte Lascia un patrimonio in ogni club" - "Antonio è un allenatore molto esigente, ma è come gli altri e non diverso nell’interfacciarsi col suo club. Vuole un super budget per il mercato È una ...