Vandalizzata la tomba di Berlinguer Solidarietà bipartisan | Gesto vile e ignobile

(Di lunedì 13 maggio 2024) Roma, 13 maggio 2024 – Sdegno e indignazione: ladove riposa lo storico leader del Pci Enrico(morto nel 1984) al cimitero Flaminio a Roma è stata. E non è la prima volta. "Nei quarant’anni dalla morte di papà – scrive la figlia Bianca, giornalista – la suaè sempre stata piena di fiori portati da tante persone che si sono fermate per un pensiero e un omaggio. E questo è sempre stato per noi figli un grande conforto. Nell’ultimo mese laè stata per due volte: vasi distrutti, fiori buttati e aiuole calpestate. Atto vigliacco e". Anche la leader dem Elly Schlein parla di "vigliacco e. Ma che ci motiva ancor più a portarne avanti la memoria". ...