LIVE Italia-Turchia 3-1 - amichevole volley in DIRETTA | azzurri giovani e vincenti! Tanti esperimenti ma arriva il secondo successo

(Di lunedì 13 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.41: Per oggi è tutto, appuntamento alla Nations League. Grazie per averci seguito e buonanotte! 22.40: In casasolo Romanò in doppia cifra con 12 punti. Anzani con 9 punti, Sanguinetti 8, Michieletto 7. Per la18 punti a testa per A. Lagumdzija e Bayrami, 11 punti per M. Lagumdzija e 10 per Bulbul 22.39. Se proprio vogliamo trovare il pelo nell’uovo da rivedere la prestazione di Romanò che ha faticato a trovare il ritmo nei primi due set, mentre nel terzo è stato piuttosto efficace ma non è bastato all’per evitare la sconfitta 22.38: Bene glianche nella prima parte di gara con in campo buona parte dei titolari e, rispetto a ieri, con due centrali diversi come Anzani e Sanguinetti. Da segnalare il debutto in ...

Roma, 5 maggio 2024 – Roma-Juventus è il big match della 35esima giornata. All’Olimpico è vietato fallire: in palio ci sono punti pensati per la qualificazione alla p Rossi ma Champions League. I padroni di casa devono dimenticare in fretta la ...

Conta ormai poco, in effetti, per i padroni di casa odierni del Milan che hanno già raggiunto la qualificazione alla prossima Champions League e sono quasi certi, ormai, della seconda posizione alle spalle dei cugini dell’Inter. punti pesanti in ...

Serie A, la Fiorentina batte il Monza: per la Lazio ancora tutto in sospeso - Serie A, la Fiorentina batte il Monza: per la Lazio ancora tutto in sospeso - La Fiorentina vince in rimonta contro il Monza. La squadra di Vincenzo Italiano, dopo essere andata sotto per il gol di Djuric, tra il primo e il secondo tempo ribalta il risultato prima pareggiando..

LBA - Reyer Venezia vs Reggiana, Gara 2: diretta (77-67 al 39') - LBA - Reyer Venezia vs Reggiana, Gara 2: diretta (77-67 al 39') - Il momento è particolarmente delicato per la Reyer Venezia: dopo aver perso il vantaggio del fattore campo in gara 1 contro la Unahotels Reggio Emilia, un secondo passo falso questa sera ...

LBA - Reyer Venezia vs Reggiana, Gara 2: diretta (73-67 al 37', rimonta Reggio) - LBA - Reyer Venezia vs Reggiana, Gara 2: diretta (73-67 al 37', rimonta Reggio) - Il momento è particolarmente delicato per la Reyer Venezia: dopo aver perso il vantaggio del fattore campo in gara 1 contro la Unahotels Reggio Emilia, un secondo passo falso questa sera ...