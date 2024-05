La cooperativa taxi di Bologna espelle Red Sox - l’editto contro l’autista No-Pos | Così ci ha lesi e denigrati

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 13 maggio 2024) Il tassista Roberto Mantovani (in arte Red Sox) è stato escluso dal Consiglio d’amministrazione di Cotabo, una delle cooperative dipiù rilevanti dell’Emilia-Romagna, dopo il procedimento disciplinare a suo carico. Una decisione che arriva al culmine di mesi di tensioni eversie. Nel dicembre del 2023, Cotabo aveva sospeso Mantovani dal servizio di radioper sette giorni a causa di quelle che ladefinì «reiterate condotte di diffusione di notizie non corrispondenti al vero, volte a ledere in modo esplicito la reputazione della, dei suoi amministratori e degli altri soci». Le accuse nei confronti di Mantovani non si limitano solo alla divulgazione di informazioni false, ma comprendono quella che da Cotabo definiscono una vera e propria «campagna mediatica volta a ...