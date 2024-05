Internazionali d’Italia - Napolitano ko al 3° turno con Jarry | eliminati tutti gli azzurri

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di lunedì 13 maggio 2024) (Adnkronos) – Stefanoesce di scena al 3°degli(terra, montepremi 9.094.379 euro), quinto torneo Atp Masters 1000 della stagione in corso di svolgimento sui campi in terra battuta del Foro Italico di Roma. L’azzurro, numero 125 del mondo e in tabellone grazie ad una wild-card, cede al cileno Nicolas, numero 24 del ranking Atp e 21 del seeding, con il punteggio di 6-2, 4-6, 6-4 dopo due ore e 22 minuti. Con l’eliminazione del 29enne piemonteseglisono fuori nei singolari del torneo capitolino. Esce di scena al 3°anche Andrey Rublev. Il russo, numero 6 del mondo e quarta testa di serie, cede al francese Alexandre Muller, numero 109 del ranking Atp e proveniente dalle ...