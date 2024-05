Milan - adieu Giroud | come cambia la strategia dell’attacco da Jovic a Sesko

(Di lunedì 13 maggio 2024) Tre anni intensi in cui ha scritto la storia recente delcon il titolo di campione d`Italia vinto a Reggio Emilia.andrà via dal...

L'attaccante francese si separerà dai rossoneri per un'avventura in MLS. L'emozionante annuncio in un video: "Il Milan rimarrà per sempre nel mio cuore"

"Lascio a fine stagione". Giroud annuncia l'addio al Milan: dove andrà in estate - "Lascio a fine stagione". giroud annuncia l'addio al milan: dove andrà in estate - L'attaccante francese si separerà dai rossoneri per un'avventura in MLS. L'emozionante annuncio in un video: "Il milan rimarrà per sempre nel mio cuore" ...