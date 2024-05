Ravezzani | Milan - hai perso sei derby in modo imbelle E i tuoi simboli …

Al centro dell’attenzione in questi giorni c’è il futuro di Juventus e Milan , soprattutto per quanto riguarda le panchine. Antonio Conte è il prescelto, ma Fabio Ravezzani su X è sicuro di una cosa sul confronto con l’Inter. CONFRONTO – Prima ...

Fabio Ravezzani , noto giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito ai quattro big lasciati in panchina in Milan-Cagliari

Ravezzani stuzzica: «Auguro al prossimo allenatore del Milan di fare i risultati di Pioli ma senza…» - ravezzani stuzzica: «Auguro al prossimo allenatore del milan di fare i risultati di Pioli ma senza…» - ravezzani stuzzica: «Auguro al prossimo allenatore del milan di fare i risultati di Pioli ma senza…». Le parole del giornalista Il giornalista Fabio ravezzani ha commentato sul proprio profilo X quell ...

Ravezzani sull’esclusione dei big in Milan Cagliari: «Dimostra che non basterà un allenatore bravo. Con Conte sarebbe diverso In realtà…» - ravezzani sull’esclusione dei big in milan Cagliari: «Dimostra che non basterà un allenatore bravo. Con Conte sarebbe diverso In realtà…» - ravezzani sull’esclusione dei big in milan Cagliari: «Dimostra che non basterà un allenatore bravo. Con Conte sarebbe diverso In realtà…». Le parole su X Il giornalista Fabio ravezzani ha commentato ...

Ravezzani: "Juve, Milan, Inter e Roma unite contro il presidente Casini. Enormi interessi in comune" - ravezzani: "Juve, milan, Inter e Roma unite contro il presidente Casini. Enormi interessi in comune" - "Juve, milan, Inter e Roma unite contro il presidente Casini. Enormi interessi in comune. Un bel problema per i tifosi oltranzisti di questi club che si rinfacciano da anni i peggiori ...