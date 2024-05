Atalanta-Juventus di Coppa Italia | ufficializzato il cantante dell’inno

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 13 maggio 2024) Sarà Al Bano a cantare l'Inno di Mameli prima della Finale diFrecciarossa 2023/2024 tra, in programma mercoledì 15 maggio allo stadio `Olimpico` di Roma, alle ore 21. E' quanto comunicato sul sito della Lega Serie A attraverso un comunicato ufficiale. "Negli ultimi mesi ha tenuto concerti in varie parti del mondo, tra le altre Berlino e Niagara Falls. Memorabile l'evento "Signore e Signori" trasmesso da Rai Uno dall'Arena di Verona: concerto con Romina e con la partecipazione di altri grandi artisti, oltre allo show sempre all'Arena di Verona a maggio 2023 "4 Volte 20", evento celebrativo per gli Ottant'anni di Al Bano. Il successo tributato in ogni parte del mondo trova riscontri nei 26 dischi d`oro e 8 di platino", comunica la Lega Serie A.