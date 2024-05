Parata di vip al matrimonio di Manila Nazzaro | la serenata pre nozze e le damigelle in lilla

Giornata indimenticabile per Manila Nazzaro e Stefano Oradei . La cerimonia del matrimonio ha avuto luogo nella giornata di lunedì 13 maggio e i dettagli dei fiori di arancio sono clamorosi. I due non hanno voluto risparmiare nemmeno un centesimo, ...

Matrimonio da favola per Manila Nazzaro e Stefano Oradei: il rito civile e la cerimonia da mille e una notte - Matrimonio da favola per manila nazzaro e Stefano Oradei: il rito civile e la cerimonia da mille e una notte - manila nazzaro, ex Miss Italia, e Stefano Oradei, ex insegnante di danza di "Ballando con le stelle", hanno celebrato il loro amore con due matrimoni: uno con ...

Miriana Trevisan mostra la prima foto di Manila Nazzaro in abito da sposa - Miriana Trevisan mostra la prima foto di manila nazzaro in abito da sposa - E' Miriana Trevisan a mostrare sui social le prime foto del matrimonio di manila nazzaro: eccola bellissima in abito da sposa ...

Manila Nazzaro e Stefano Oradei sposi di lusso a Roma: i dettagli super costosi - manila nazzaro e Stefano Oradei sposi di lusso a Roma: i dettagli super costosi - Dopo le nozze in Campidoglio, altro "sì" per manila nazzaro e Stefano Oradei che hanno festeggiato in una villa da sogno e dal costo super.