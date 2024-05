Prossimo allenatore Napoli - De Laurentiis gelato | notizia su Gasperini!

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di lunedì 13 maggio 2024) Il futurodelnon è ancora stato scelto dal presidente De. È da poco apparsa un’importante indiscrezione riguardo uno degli obiettivi per la panchina azzurra delanno. Si prospetta un’estate di cambiamenti per il. La deludente stagione dei partenopei ha obbligato il presidente Aurelio Dea scegliere la via della rivoluzione totale in vista delanno. Gli azzurri, loro malgrado, hanno fallito tutti gli obiettivi che la dirigenza si era prefissata la scorsa estate. Per rinvigorire con nuovo entusiasmo l’ambiente è necessario un cambiamento repentino, e il patron azzurro ha già avviato la pratica: il primo passo è stato quello di salutare l’attuale d.s. Mauro Meluso per accogliere Giovanni Manna dalla ...