Lecce - Sticchi Damiani | Gotti ha inciso molt - riconferma meritata

Un Lecce da record. Non era mai accaduto in più di cento anni di storia di ottenere la permanenza in serie A senza giocare , davanti alla tv. Nelle otto precedenti salvezze infatti solo in...

Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, è intervenuto in conferenza stampa per parlare dei finanziamenti per i Giochi del Mediterraneo 2026, destinati ai lavori di restyling che vedranno protagonista il Via del Mare non senza un piccolo ...