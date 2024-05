Greta Zuccarello - tensione con Rosanna all’Isola dei famosi | Io ho la coscienza pulita

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 13 maggio 2024) Cosa è accaduto trae Samuel Peron? Nuovo confronto trae la modella Il rapporto trae Samuel Peron torna a farla da padronedei. “Noi pensavamo che fosse un caso chiuso, maha detto delle cose importanti. E così Tania ha deciso di arrivare in Honduras per un confronto” ha esordito Luxuria sul rapporto trae Samuel Peron introducendo anche l’ospitata della Bambaci. La vicinanza dei due naufraghi e lo stretto rapporto che hanno creato in queste settimane hanno portatoLodi a ipotizzare che tra i due concorrenti ci sia qualcosa più di un’amicizia. “si è presa il materassino per farsi il talamo. Ma chi è lei per ...