Nocciole nei biscotti di grano saraceno | scatta il ritiro dai supermercati - l’allerta

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 13 maggio 2024) Un allergene non dichiarato e che potrebbe provocare problemi di salute, anche gravi, in caso di consumo inconsapevole. Per questo motivo èto ilper alcunidiBuchweizenkekse con il marchio Oliver Gasser.alimentare è stata pubblicata sul sito del Ministero della Salute: il motivo del richiamo è la presenza di tracce di(quindi frutta a guscio) non dichiarato in etichetta. Il prodotto in questione è venduto in sacchetti da 200 grammi con il termine minimo di conservazione (TMC) 30/05/2024. Sulle confezioni non è presente un numero di lotto. Iin questione sono stati prodotti dall’azienda Gasser Brother Gmbh nello stabilimento di via Preisn 1, a Luson, nella provincia autonoma di ...