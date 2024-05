Stefano Massini aggredito al Salone del Libro da un nostalgico di Hitler | Aveva ragione lui - voi comunisti volete riscrivere la storia

(Di lunedì 13 maggio 2024) Lo scrittoreè statoquesta sera aldeldi Torino. Lo riporta La Repubblica.da poco terminato la presentazione pubblica del suo nuovosul Mein Kampf e stava firmando alcune copie dell’opera, quando un contestatore gli ha messo le mani addosso: «, voisenza contraddittorio camuffate lae la state riscrivendo. Ma ora finalmente possiamo dire la verità», gli ha urlato in faccia l’uomo, sulla settantina, strattonandolo per il bavero della giacca e spintonandolo. La conversazione guidata da Danco Singer era uno degli appuntamenti in programma al, che si ...

