Fiorentina - rimonta al Monza e sorpasso al Napoli | adesso lo scontro diretto con i Campioni d’Italia

l’episodio arbitrale chiave del match valido per la 36esima giornata di Serie A 2023/24: Moviola Fiorentina - Monza l’episodio chiave della Moviola del match tra Lecce e Udinese, valido per la 36ª giornata della Serie A 2023/24. Dirige la sfida ...

Calendario Napoli, la Serie A ha comunicato gli orari e le date della trentasettesima giornata: quando si giocherà Fiorentina Napoli Domani il Napoli scenderà in campo alle ore 18:00 contro il Bologna, nel match valido per la giornata numero 36 del ...