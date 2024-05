Fiorentina Monza 2-1 | decide il ritorno al gol di Arthur!

(Di lunedì 13 maggio 2024) Al Franchi, il match valido per la 36° giornata di Serie A tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live La cronaca, sintesi e diretta LIVE della partita, valevole per la 36esima giornata del campionato di Serie A TIM 2023/2024. PRIMO TEMPO Un gol di testa per squadra in questa prima frazione al Franchi.

Serie A, la Fiorentina batte il Monza: per la Lazio ancora tutto in sospeso - Serie A, la fiorentina batte il monza: per la Lazio ancora tutto in sospeso - La fiorentina vince in rimonta contro il monza. La squadra di Vincenzo Italiano, dopo essere andata sotto per il gol di Djuric, tra il primo e il secondo tempo ribalta il risultato prima pareggiando..

CLASSIFICA - Sorpasso Fiorentina: il Napoli per sperare nella Conference dovrà vincere a Firenze - CLASSIFICA - Sorpasso fiorentina: il Napoli per sperare nella Conference dovrà vincere a Firenze - La fiorentina conquista tre punti fondamentali in chiave Europa, portandosi a 53 punti e scavalcando così il Napoli a quota 51 Termina sul risultato di 2-1 il match del Franchi tra fiorentina e monza, ...

SERIE A - Fiorentina-Monza: 2-1, i viola superano il Napoli - SERIE A - fiorentina-monza: 2-1, i viola superano il Napoli - Europa sempre più lontana per gli azzurri. La fiorentina ha battuto in rimonta il monza per 2-1 e superato il Napoli e torna all'ottavo posto, e venerdì prossimo al Franchi sfiderà proprio la squadra ...