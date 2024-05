Napoli - Manna ha trovato l’accordo con il nuovo allenatore | è Vincenzo Italiano

Il Napoli e Khvica Kvaratskhelia: di seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna del Corriere dello Sport. “Il Napoli non vuole perdere Kvara, che tanto piace al Psg per la sostituzione di Mbappé. Se proprio dovesse accadere di non riuscire a ...

In casa Napoli si guarda verso la prossima stagione, in cui l’organico sarà completamente rivisitato. I dirigenti azzurri puntano un giovane olandese per rinforzare la rosa. La sessione estiva di calcio mercato sarà fondamentale per il Napoli , visto ...

Rai - Manna farà l'impossibile per Conte e Gasperini: entrambi entusiasti di Napoli - Ciro Venerato, giornalista Rai, ha parlato del toto allenatore per la panchina del napoli ai microfoni di TeleCapri nel corso di Goal Show ...

Morte e sparizione di cadavere, assolto l'amico di Cristofer Oliva - Nonostante abbia ormai praticamente già scontato la sua pena potrebbe però essere di nuovo sottoposto a giudizio visto che la Procura Generale di napoli ha ancora la possibilità di presentare un ...

Bargiggia: "Kvara non intende rinnovare, ma non significa che vuole essere ceduto" - Onestamente adesso il suo agente non ha portato proposte al napoli". Sul nuovo allenatore: "Ad oggi, Pioli è più vicino alla panchina del napoli che Gasperini. Qualcuno mi suggerisce di tenere un ...