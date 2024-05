Caso Yara - difesa di Bossetti visiona i reperti | Distrutto il Dna e la vita di un uomo

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di lunedì 13 maggio 2024) (Adnkronos) – Due ore e quarantacinque minuti. Tanto è durata l'udienza in cui, per la prima volta a quasi 14 anni dall'omicidio diGambirasio, ladi Massimoha potutore (ma non fotografare) iche hanno portato alla condanna in via definitiva all'ergastolo dell'imputato. Nel pomeriggio, davanti ai giudici della corte L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito” Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado” MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026Alessia ...