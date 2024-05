Internazionali d’Italia 2024 | Medvedev avanti col brivido - eliminato Rune

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 13 maggio 2024) Giornata complicata per i big al Foro Italico, dove nella giornata odierna sono andati in scena i match validi per il terzo turno della parte bassa del tabellone degli. Spicca l’eliminazione del finalista in carica, Holger, che ha ceduto in rimonta a Sebastian Baez col punteggio di 6-2 2-6 3-6. Il tennista danese aveva illuso con un primo set di altissimo livello, poi si è disunito ed è stato sorpreso dal suo avversario. Ha rischiato di emularlo l’altro finalista dello scorso anno, Daniil, che dopo 2h53? è però riuscito a mandare al tappeto il qualificato Medjedovic con lo score di 7-6 2-6 7-5. Il russo non ha convinto minimamente, anzi avrebbe potuto tranquillamente perdere se il suo avversario non avesse commesso qualche grave errore nei punti chiave. A fare ...