Isola - si cambia ancora! Il reality passa alla domenica

Importante cambio di programmazione, l'ennesimo, per L'Isola dei Famosi. Il reality show passa alla domenica su Canale 5 L'articolo Non c’è pace per L’Isola dei Famosi! Il reality passa alla domenica proviene da Novella 2000.

Chi è Karina Sapsai, naufraga de L’Isola dei Famosi 2024 - Chi è Karina Sapsai, naufraga de L’isola dei Famosi 2024 - Karina Sapsai è la naufraga dell'isola dei Famosi 2024. Conosciamola meglio e scopriamo tutte le informazioni sul suo conto.

Yara, i reperti dell'omicidio in aula. Al via l'udienza con Bossetti in video collegamento: cosa succede ora - Yara, i reperti dell'omicidio in aula. Al via l'udienza con Bossetti in video collegamento: cosa succede ora - Il carpentiere di Mapello, condannato all'ergastolo per l'omicidio della tredicenne di Brembate Sopra, segue l'udienza dal carcere di Bollate. Davanti alla Corte d'Assiste i suoi avvocati, la pm e i l ...

La furia di Rosanna investe l’Isola dei famosi: anticipazioni di stasera, cast, sondaggi, video - La furia di Rosanna investe l’isola dei famosi: anticipazioni di stasera, cast, sondaggi, video - Cosa succede stasera, durante la diretta de L'isola dei famosi: nomination, cambi di programmazione, anticipazioni. La finale è vicina.