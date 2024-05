Si schianta con la moto - quando arrivano i poliziotti scoprono che era evaso dai domiciliari | arrestato 21enne

(Di lunedì 13 maggio 2024) Il giovane è stato coinvolto in un incidente in via Caracciolo, sul Lungomare di Napoli; il, però, era ristretto agli arresti, dai quali eraper andare in giro.

Nella Provincia di Roma effettuati due arresti per violazione delle misure cautelari : le vicende a Labico e Carpineto Romano. Due arresti per violenza domestica nella Provincia di Roma – Ilcorrieredellacitta.comAncora arresti sul territorio della ...

Un uomo è Evaso dagli arresti domiciliari a Napoli dopo una lite con la moglie e si è presentato in caserma per chiedere di essere portato in carcere

Napoli, evade dagli arresti domiciliari e fa un incidente a Via Caracciolo: arrestato 21enne - Napoli, evade dagli arresti domiciliari e fa un incidente a Via Caracciolo: arrestato 21enne - Era evaso dagli arresti domiciliari ed era sprovvisto di patente il giovane di 21 anni coinvolto in un incidente stradale verificatosi in via Caracciolo, a Napoli, mentre era alla guida di una moto di ...

Napoli, 21enne evade dagli arresti domiciliari e fa un incidente: arrestato - Napoli, 21enne evade dagli arresti domiciliari e fa un incidente: arrestato - Il giovane è stato condannato a 9 mesi di reclusione da scontare agli arresti domiciliari ...

Polizia Locale Napoli arresta evaso dagli arresti domiciliari - Polizia Locale Napoli arresta evaso dagli arresti domiciliari - Da accertamenti esperiti, il personale della Polizia Locale intervenuto ha avuto contezza che il soggetto era evaso dagli arresti domiciliari e, pertanto, lo ha tratto in arresto.