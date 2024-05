Ma quale ‘Inter scansata’! La lotta salvezza dimostra tutt’altro

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 13 maggio 2024) Si parla da nove giorni della prestazione dell’Inter col Sassuolo: brutta, ma certo non così umiliante come alcuni volevano farla passare. E questa giornata di Serie A certifica come fosse l’ennesimo tentativo di screditare chi ha stravinto il campionato. PERCORSO QUASI NETTO – Due giornate alla fine della Serie A e il dato sull’Inter è presto fatto: ha vinto lo scudetto. Meglio: ha stravinto lo scudetto. Perché prendersi il titolo con larghissimo anticipo, per giunta nel derby col Milan, in genere dovrebbe portare a una sola cosa: i complimenti di tutti, avversari e neutrali. Invece, per aver perso una partita “perdibile” contro il Sassuolo penultimo in classifica, nove giorni fa sembrava fosse andato in scena lo scandalo dell’anno. Senza ricordarsi un altro dato: a oggi l’Inter ha lasciato per strada appena 16 punti su 108 conquistabili. Con il parziale che ora dice 92 e può ancora ...