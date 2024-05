Chi è Ayoub El Kaabi - il leone dell' Olympiacos che preoccupa la Fiorentina

(Di lunedì 13 maggio 2024) Non ha partecipato alla (fortunata) spedizione del Marocco in Qatar, nella Coppa del Mondo 2022. Eppure,Elavrebbe costituito forse la risposta più ovvia ai quesiti legati a qualche amnesia realizzativa palesata dai nordafricani, sebbene queste non abbiano impedito alla squadra di...

L'ex carpentiere che ha segnato cinque gol in una semifinale contro l'Aston Villa - L'ex carpentiere che ha segnato cinque gol in una semifinale contro l'Aston Villa - ayoub El kaabi si allenava come falegname prima che la sua carriera di calciatore decollasse. In questa stagione, il 30enne attaccante marocchino è il capocannoniere della Conference League e ha aiuta ...