Aggrediscono taxisti regolari per allontanarli da Capodichino - arrestati

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di lunedì 13 maggio 2024). Gli indagati lo avrebbero fatto pere non farli interferire con la loro attività abusiva Nei giorni scorsi, personale del Commissariato Secondigliano e della Polizia Penitenziaria ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare. A Diffondere la notizia la Questura di Napoli su delega della Procura della Repubblica. Ad emettere il provvedimento Giudice per le Indagini Preliminare del Tribunale di Napoli. Destinatari della misura due indagati, ritenuti gravemente indiziati di un tentativo di estorsione e di lesioni personali in danno di due tassisti, operanti presso l’aeroporto di Napoli, che erano in attesa dell’arrivo dei turisti. Nello specifico, gli ingadati avrebbero aggredito i tassisti per ...