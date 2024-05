Roma - una perdita d’acqua crea una voragine in via del Forte Braschi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 13 maggio 2024) Una bruttissima sorpresa, quella che i residenti della zona a Nord-Ovest disi sono trovati sotto gli occhi: in via del, hanno infatti trovato la careggiata impraticabile. Tutto è successo a causa della rottura delle tubature disposte sotto il manto stradale, che ha causato una copiosa fuoriuscita. A un certo punto, all’altezza del civico 37, si è aperta unaal centro della strada. Gli agenti della Polizia Locale diCapitale del XIII Gruppo Aurelio hanno messo in sicurezza l’area e successivamente. Dopodiché, il personale tecnico Acea, coadiuvato dai Vigili del fuoco, è riuscito a bloccare la fuoriuscita. Per far tornare la situazione alla normalità, si è reso necessario anche l’intervento di alcune autobotti per collegare gli istituti ...