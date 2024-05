Come può giocare il Milan con Conte

(Di lunedì 13 maggio 2024) `Antoniopuò essere l`uomo giusto per il, per colmare il gap che c`è con l`Inter`. Parola di Cristian Stellini, il vice dell`ex...

Antonio Conte aspetta la chiamata giusta. Il vice dell`allenatore pugliese, Cristian Stellini, ha parla to in esclusiva ai microfoni di QSVS,...

Cristian Stellini , vice di Antonio CONTE , ha parlato del tecnico leccese e delle possibilità che ci sono che torni ad allenare Cristian Stellini , vice di Antonio CONTE , è intervenuto a TeleLombardia per analizzare uno dei profili seguiti dal Milan ...

Antonio Conte aspetta la chiamata giusta. Il vice dell`allenatore pugliese, Cristian Stellini , ha parla to in esclusiva ai microfoni di QSVS,...

Rai - Pioli è il piano C, ADL monitora situazione col Milan: Italiano solo la 4ª scelta - Rai - Pioli è il piano C, ADL monitora situazione col milan: Italiano solo la 4ª scelta - Ciro Venerato, giornalista Rai, ha parlato ai microfoni di TeleCapri nel corso di Goal Show della situazione del Napoli con Pioli e Italiano ...

Stellini: "Nessuno ha mai scartato Leao, Lukaku fu la scelta giusta. Conte-Milan C'è un gap dall'Inter...." - Stellini: "Nessuno ha mai scartato Leao, Lukaku fu la scelta giusta. conte-milan C'è un gap dall'Inter...." - Così Cristian Stellini, storico vice di Antonio conte, parlando in esclusiva con TeleLombardia. Perché avete preso Lukaku e non Leao quando eravate all'Inter "Quale era la scelta giusta Quella che ...

Conte-Milan, Stellini: “Può colmare gap”. Poi replica ad Ausilio su Leao - conte-milan, Stellini: “Può colmare gap”. Poi replica ad Ausilio su Leao - Come prevedibile, la sua intervista è stata uno ‘spot’ per Antonio conte, del quale è vice da diversi anni. Per il tecnico salentino la soluzione più concreta resta il Napoli, anche se nelle ultime ...